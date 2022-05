Efapi: Governador confirma presença

De 17 a 21 de agosto festejando os 108 Anos de Santo Antônio da Platina

Wagner Messias, Presidente de Rodeio da Efapi (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro) se encontrou, em Ribeirão do Pinhal na quinta-feira, dia 12, com o governador Carlos Massa Ratinho Junior (foto).

Na oportunidade, o convidou para o evento, que será realizado entre 17 a 21 de agosto e que vai comemorar também os 108 Anos de Santo Antônio da Platina. Ele disse pretender comparecer.

A Tradição continua!

A emoção e adrenalina do RODEIO está de volta na EFAPI EXPO, que vai receber um dos maiores circuitos de Rodeio do Brasil (Ekipe Rozeta).

Boiada confirmada: Cia de Rodeio A. J.

Realização: Sociedade Rural do Norte Pioneiro e Prefeitura.

SHOWS com:

17/08 – GEORGE HENRIQUE & RODRIGO + ANA CASTELA;

18/08 – CÉSAR MENOTTI & FABIANO;

19/08 – ROUPA NOVA;

20/08 – NAIARA AZEVEDO e

21/08 – RICK & RENNER.

Todos os shows com entrada franca.

Praça de alimentação, expositores, leilões, Rodeio, Parque de Diversões, e muito mais.