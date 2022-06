Frutfest de Carlópolis retorna em setembro

Maior feira do gênero no Paraná atrairá milhares de turistas

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou nesta segunda-feira, 27, o retorno da Frutfest em Carlópolis depois de suspensa por dois anos devido a pandemia.

A décima primeira edição da feira, a maior do gênero no Paraná, será realizada entre 1º e 4 de setembro na Ilha do Ponciano. “A Frutfest vem destacar a produção de frutas de Carlópolis e de toda a região. O município é o maior produtor de goiaba do Paraná, responsável por quase 77% da produção da fruta no Estado, e produz ainda café, carambola, abacate, pitaya, figo-da-índia e lichia”, disse.

Romanelli observou que Carlópolis produz durante todos os meses em 390 hectares de cultivo com potencial de produção de 23 mil toneladas por ano. “A feira evidencia toda essa potência de produção da fruticultura da cidade, hoje com destaque especial para a goiaba”. A feira tem também rodeio, shows, painéis, oficinas, praça de alimentação, estacionamento, camarotes com balada exclusiva, cavalgada e parque de diversões.

O prefeito Hiroshi Kubo (PSD) diz que a feira retorna como principal evento do Norte Pioneiro. Kubo já detalhou a programação da feira ao deputado Romanelli e ao secretário estadual Noberto Ortigara (Agricultura e Abastecimento). Ortigara adiantou que a pasta vai participar da feira com os eventos técnicos de apoio, capacitação e informações aos cafeicultores, fruticultores, entre outras atividades do agronegócio de Carlópolis e da região.

Produção – As frutas produzidas em Carlópolis ganharam o mercado interno e internacional – com destaque para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e para Europa o Oriente Médio. A Coooperativa Agroindustrial de Carlópolis (Coac), com boas práticas agrícolas e tem baixo impacto ambiental, alcançou com a goiaba em 2019, a certificação de Indicação Geográfica e o selo Global G.A.P. (Global Agricultural Practices).