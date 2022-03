Filiação do PP sábado movimenta cenário político no Paraná

Partido Progressistas se fortalece na reta final do pleito

O PP (Progressistas) dá a largada neste sábado na corrida eleitoral no Paraná com a filiação de 9 lideranças. O evento em Curitiba terá a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira; do ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira; do líder do governo Bolsonaro, deputado Ricardo Barros; do líder do PP na Câmara, deputado André Fufuca; da presidente do PP, deputada Maria Victoria e do governador Ratinho Jr (PSD).

O ato de filiação do PP será realizado no Jockey Club do Paraná, às nove horas.

Lista de filiados traz os deputados federais Christiane Yared, Evandro Roman e e Pedro Deboni; os deputados estaduais Guto Silva e Tião Medeiros; o presidente da Fetranspar, Coronel Malucelli; os ídolos do esporte Gisele Miró e Wanderlei Silva e a liderança bolsonarista de Ponta Grossa, Keyla Ávila.

A chegada do grupo consolida o PP como uma das principais forças estaduais e reforça a representação na Câmara, onde salta de dois para cinco deputados federais e na Assembleia Legislativa com cinco parlamentares progressistas.

O evento também terá a presença do prefeito de Curitiba, Rafael Greca; da ex-governadora e conselheira da Itaipu Binacional, Cida Borghetti; do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati além de deputados federais, estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças nacionais e regionais. São esperadas cerca de 500 pessoas de todas as regiões.