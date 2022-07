Fetexas atinge 100 mil visitantes pela 1ª vez e prefeitura comemora

Contagem de público foi inovação da organização do evento

A Fetexas 2022 prometeu surpreender e conseguiu seu objetivo, atingindo um público recorde desde sua inauguração, em 1990. Segundo dados da ITS Controle de Acesso, de Araçatuba (SP), contratada pela Associação de Eventos Culturais de Jacarezinho (AECJ), mais de 100 mil pessoas visitaram no Centro de Eventos Prefeito José Antônio de Oliveira nos quatro dias do maior e mais tradicional evento country do Paraná.

Segundo Airton Setti, presidente da AECJ, o maior número de visitantes foi registrado na noite de quinta-feira (dia 14), quando se apresentou a dupla Jorge e Mateus. Nada menos que 23.758 estiveram presentes na Feira naquela data.

Na sexta-feira (dia 15), foram 18.195 pessoas, com a apresentação de Felipe Araújo. No sábado, 19.544 presenciaram o show de Jerry Smith, enquanto no domingo, 23.645, viram as apresentações do Rodeio (Ekip Rozeta), apresentações de Jair Supercap, Pastor Joel e Banda e Letícia Coimbra, totalizando 85.142 visitantes.

No período da tarde, a organização estima que pelo menos 15 mil pessoas estiveram prestigiando a etapa do Motocross e Velocross e a Cavalgada Texana.

“Nós decidimos investir nessa inovação porque, com esses números em mãos, temos como apresentar dados concretos a eventuais parceiros e/ou patrocinadores para as próximas edições. Os números também ajudam o prefeito Marcelo Palhares na busca por recursos para investimentos em melhorias e ampliações no Centro de Eventos”, argumenta Setti.

Para ele, os espaços do Centro de Eventos merecem investimentos, especialmente a arena de rodeio e o pavilhão de eventos. “Há planos de pavimentação da estrada de acesso por dentro, que liga a Rodoviária ao Lago e até o Recinto. A julgar pelas ações já desenvolvidas pela atual administração nesses 18 meses de gestão, que foram muitas, é possível que este sonho seja realizado, o que vai melhorar muito a segurança no trânsito”, antevê o organizador.

Além do público, o número de empresas participantes também foi recorde na 27.a Fetexas. Foram 25 expositores locais, sendo três revendas de automóveis; dois restaurantes de grande porte – Estância 33 e Smoke House -; Secretaria Municipal de Saúde e Pipeline Piscinas. O SESC/SENAC também esteve presente com sua biblioteca móvel sobre um caminhão; e 70 barracas dividiram espaço na Praça de Alimentação.

A Fetexas resgatou ainda o Palco Alternativo, um espaço de menor porte, por onde se apresentaram artistas da cidade como Letícia Santos, Pedro Galvão e Alex Maranhão (Os Brutos), Nicolas Reccanello, Banda Primeira Dose, Banda Clarão, Expresso Outrora e Carol Brasil. O palco principal, totalmente coberto, contou com 100 camarotes, área VIP com direito a balada após os shows nacionais e sanitários exclusivos. “Queremos consolidar a Fetexas como o grande evento da região, mostrando que Jacarezinho sabe receber bem os visitantes”, exalta Setti.

Para a 28.a Fetexas, estão confirmadas as presenças de Zé Neto e Christiano, e de Mateus e Kauan, grandes nomes da música nacional. “Pretendemos lançar a venda de camarotes e passaportes de estacionamento já no mês de agosto, para que as pessoas possam se programar durante o ano todo. Conforme forem surgindo as novidades vamos divulgar”, avisa Setti.

ACIJA – A Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (ACIJA), que foi a criadora da Fetexas, participou com duas ações que movimentaram o comércio local: a confecção e instalação de banners alusivos à Feira, afixados nos postes das principais Avenidas, e o concurso de decoração country de fachadas e vitrines. Com isso houve um movimento maior do comércio e impulso nas vendas, um dos grandes objetivos de toda essa programação.

“A Fetexas foi criada com a finalidade de proporcionar lazer, diversão e negócios, gerar renda na cidade, o que não aconteceria sem as atrações típicas”, compara Airton. “É preciso destacar o papel fundamental da Prefeitura e o empenho pessoal do prefeito Marcelo Palhares, da Câmara Municipal, das autoridades civis e militares, e de tantos que colaboraram para que a Fetexas retornasse com tamanho êxito”, comemora Setti.

Baile do Texas – O pavilhão do Centro de Eventos foi pequeno este ano, para as apresentações de João Bosco e Vinícius e da banda Jair Supercap Show, lotando as dependências do pavilhão da Fetexas durante do Baile do Texas. Os camarotes se esgotaram rapidamente, e por isso os organizadores já estão traçando os planos para um novo Baile em 2023, em duas noites, como nas edições anteriores.

Existe a possibilidade de ampliação ou até mesmo de mudança de local para o ano que vem, quando se apresentarão as duplas Fernando e Sorocaba e Jeann e Júlio.

Airton Setti esclarece que o Baile é um evento privado, historicamente realizado pelo Conjunto Amadores de Teatro (CAT), que detém a marca. “A minha empresa adquiriu os direitos do Baile junto ao CAT para 2022 e 2023, e queremos melhorar muito para o ano que vem. Trabalhamos com a possibilidade de mudança de local, mas isso ainda depende de alguns detalhes”, pontua o empresário.

A AECJ foi constituída este ano e promete não se limitar à Fetexas. A Associação estuda a criação de um novo evento, a “Virada Cultural de Jacarezinho”, inicialmente prevista para o mês de dezembro. Presidida por Airtinho, tem como vice-presidente Jair Hochscheidt; Fúlvio Boberg é o Secretário, enquanto o Tesoureiro é Alessandro Martine Ferreira. São membros Fábio Mendonça, Jayro Henrique e Renato Quintanilha.