Escolhi diálogo e coerência, diz Pier em filiação ao PP

Evento político foi sábado no Palácio Garibaldi em Curitiba

O líder do prefeito Rafael Greca na Câmara, vereador Pier Petruzziello, assinou neste sábado (24) a ficha de filiação ao Progressistas. O evento no Palácio Garibaldi, em Curitiba, contou com a presença de 600 pessoas e teve a participação da presidente estadual do PP, deputada Maria Victória; do líder do governo Jair Bolsonaro, Ricardo Barros (PP), do prefeito Greca e do vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD).

Pier disse que a escolha pelo PP passou pela construção de um projeto político de diálogo e coerência. “Não escolhi apenas uma chapa, escolhi um projeto. Busquei um partido onde posso caminhar ao lado da política do diálogo e da coerência. Uma legenda alinhada ao prefeito Rafael Greca, que eu tenho um grande orgulho de liderar”.

“O PP me dá a segurança para que eu trabalhe a inclusão, pois não há nada mais emocionante do que ver uma criança com deficiência em uma escola de qualidade, que possa aprender e entender que os diferentes são iguais”, acrescentou.

CÂMARA – No terceiro mandato consecutivo na Câmara de Curitiba, Pier Petruzziello vem para o PP com o objetivo de disputar uma cadeira na Câmara Federal em outubro. “Estou pronto para esse desafio”, afirmou.

Com a chegada de Pier, o PP passa a ocupar três cadeiras no legislativo municipal. O líder do governo se une aos vereadores Nori Seto e Oscalino do Povo.

INCLUSÃO E INOVAÇÃO – A deputada Maria Victória destacou que o PP é um dos partidos que mais crescem no Paraná com mais de 90 % das cidades com diretórios ativos. Segundo ela, a filiação do vereador Pier fortalece o Progressistas na capital e traz importantes temas à legenda como a inclusão e inovação.

“Pier só engrandece o nosso partido. Acrescenta bandeiras importantes que levanta ao longo do tempo, como a inclusão e a inovação. É líder do nosso prefeito Rafael Greca e faz um trabalho brilhante à frente da Câmara de Vereadores”, pontuou.

BRASÍLIA – O prefeito Rafael Greca estacou o trabalho e a dedicação do vereador Pier na Câmara e disse que Curitiba precisa de um deputado federal alinhado às pautas da cidade. “Nós precisamos de um deputado em Brasília, que tenha a capacidade do Pier, a visão e a sintonia com a nossa prefeitura.”.

O líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros, garantiu o apoio da sigla à pré-candidatura de Pier à Câmara Federal. “Queremos que o Pier em Brasília possa trazer os recursos para a capital. Nós formaremos um time que vai eleger muitos deputados federais, estaduais e contribuir para que o nosso estado e os municípios sejam cada vez melhores”.

Também participaram do evento os deputados estaduais Guto Silva e Gilberto Ribeiro; os vereadores Mauro Bobato, Mauro Ignácio, Oscalino do Povo e Nori Seto; os ex-vereadores Julieta Reis, Colpani, Bruno Pessuti e Edson do Parolin e secretários municipais de diversas pastas.

LÍDER – Pier Petruzziello é advogado, especialista em direito administrativo e gestão financeira. É líder do governo na Câmara desde 2017.

É o autor da primeira lei municipal a tratar sobre o autismo no Paraná (lei 14.809/2016, que cria a Semana de Conscientização sobre o Autismo) e da lei do diagnóstico precoce do autismo em Curitiba (lei 14.913/2016). Pier é reconhecido pela dedicação à área da pessoa com deficiência. Autor de aproximadamente 50 projetos de lei, suas propostas também abordam temáticas como empreendedorismo, saúde mental e inovação.

FILIAÇÕES – Há duas semanas dias, o PP realizou em Curitiba um evento para filiar 14 novas lideranças, entre deputados federais, estaduais, prefeitos e empresários. Entraram na legenda: os deputados federais Christiane Yared e Evandro Roman; os deputados estaduais Guto Silva (pré-candidato ao Senado) e Tião Medeiros; o prefeito de Pinhalão, Dionísio Alencar; a ex-tenista olímpica, Gisele Miró; o campeão de MMA, Wanderlei Silva; o presidente da Fetranspar, coronel da Malucelli; a liderança bolsonarista, Keyla Ávila; a ex-vereadora de Curitiba, Julieta Reis; a empresária de São Miguel do Iguaçu, Cátia Presa e o empresário de Telêmaco Borba, Ike Kroll. Há dois pré-candidatos a deputado federal do partido, Edinho Vieira e Paulo Leonar.