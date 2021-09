Entregues equipamentos para bombeiros de Santo Antônio

Solenidade promovida ontem à tarde na sede da corporação

Foram entregues no início da tarde desta quinta-feira, dia 16, pelo Primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa do Estado do Paraná) Deputado Estadual Luiz Cláudio Romanelli através de recurso oriundo de Emenda Parlamentar, e também pelo prefeito Professor Zezão, sete Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR) para atender as atividades operacionais do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina.

A cerimônia se desenvolveu na sede do 7º SubGrupamento, no centro platinense, com presenças também do Tenente-coronel Azevedo, representando o Comando do Corpo de Bombeiros, do Major Nakamura, pelo 2º Comando Regional, secretário do Planejamento da prefeitura, coronel Airton Diniz, do empresário Orlando Viana, e do engenheiro civil Geovani dos Santos Leite.

Os equipamentos propiciam maior segurança aos integrantes da corporação, conforme explicou o comandante local, capitão Angelino José Siqueira, bem como elevação da capacidade técnica e operacional para atendimento de ocorrências, pois conta com maior autonomia.

Também possui nova tecnologia associada a sensores que detectam as condições de segurança de cada Bombeiro Militar que esteja utilizando o EPR.

Vídeos e fotos: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario