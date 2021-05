Daj Especial para receber as mães

NUMA ÁREA DE 500 MIL METROS QUADRADOS COM DIVERSAS OPÇÕES DE LAZER

O Dia das Mães chegou e num momento tão difícil pelo que passamos ultimamente, sua mãe merece aproveitar o seu dia em alto estilo no Daj Resort Marina (fotos) , em Ribeirão Claro. Entre as Montanhas e a represa de Chavantes, o local propicia contato com a natureza e uma estrutura excelente com muita segurança, conforto e requinte. Haverá almoço especial.

Numa área de 500 mil metros quadrados são diversas opções de lazer com piscinas, pista de caminhada, bicicletas, academia, quadra de tênis, campo de futebol, lago para pescaria, e muito mais que tornam o Daj ideal para quem teve que ficar um longo período dentro de casa durante a quarentena. E de presente, no fim de semana das mães, elas vão ganhar uma massagem relaxante no Jaune Spa by L’Occitane.

“Nossos espaços são amplos e bem ventilados e nossos colaboradores estão treinados para servir de acordo com nossos protocolos de segurança. Proporcionamos ao nosso hóspede momentos de alegria, lazer e conforto”, explica Silmara Camargo, gerente do Resort.

O hóspede aproveita do nascer ao pôr-do-sol, que se diga de passagem, é um dos mais lindos da região e pode ser apreciado da piscina ou do portal na entrada do resort com 12 metros de altura chegando lá pela escada. Ao anoitecer, além de curtir a piscina aquecida com hidromassagem e cromoterapia é hora de aproveitar o requintado jantar que une cozinha internacional com produtos frescos da região. E depois, quem ainda tiver energia, pode contar com a sorte para ver uma estrela cadente cortar o céu do Resort.

As suítes a partir de 90 metros quadrados hospedam um casal e mais dois filhos até 11 anos, como cortesia. São equipadas com TVs de 55 polegadas, dois chuveiros, ar-condicionado, cofre, roupas de cama e banho trussardi. E para quem tem criança pequena, há serviço de copa do bebê. O resort possui internet com cabo de fibra ótica e salas de reunião caso o hóspede necessite trabalhar ou participar de alguma reunião on-line.

Outra vantagem em tempos de pandemia, é que não há necessidade de passar pelo aeroporto. É possível chegar em Ribeirão Claro de carro por estradas asfaltadas a partir de diversas cidades.

São apenas 390 quilômetros de Curitiba, São Paulo e Campinas, 250 km de Ponta Grossa e Maringá, 180 km de Londrina e 150 km de Bauru e Marília. As bonitas paisagens tornam a viagem ainda mais agradável e a distância passa despercebida.