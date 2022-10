Como será trabalho no Fórum Eleitoral

Equipe vai apurar as 107 seções eleitorais platinenses

Neste sábado, dia primeiro, todos estavam muito ocupados no Fórum Eleitoral de Santo Antônio da Platina (fotos), mas a Chefe, Melissa Cristina Malaghini de Oliveira (foto) atendeu o Npdiario no final da tarde na Rua Rui Barbosa, s/n – Qd 31, no centro.

Ela trabalhou na 21ª zona eleitoral de Siqueira Campos por 11 anos e assumiu o cargo na Cidade Joia no final de 2018. Dentro da unidade, são dois servidores, seis terceirizados, um estagiário, um promotor e o juiz, Júlio César Michelucci Tanga.

A equipe vai apurar as 107 seções eleitorais platinenses.

Centralizada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a Zona somente envia os arquivos do boletim de urna.

Melissa estudou Direito na UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) campus de Jacarezinho. Formada em 2002, é casada, tem um filho e mora em Ourinhos (SP).

Os arquivos enviados serão impressos e colocados num mural/painel na parte interna (parede) do cartório à disposição.

São 20 locais de votação e as urnas foram entregues na manhã de sábado, exceto uma urna que será entregue bem cedo neste domingo, dia dois, por questão de segurança na área rural. São Joaquim de Cima, Conselheiro Zacarias, Platina e Monte Real são os locais de votação no campo.

Assim que as maletas dos mesários forem chegando serão arquivadas

Nas Eleições Gerais de 2022, 156.454.011 brasileiras e brasileiros poderão escolher representantes de forma pacífica e democrática. Receber milhões de eleitoras e eleitores não é tarefa fácil, mas as urnas eletrônicas já estão preparadas para essa importante missão.

No pleito deste ano, entrarão em ação exatos 577.125 equipamentos de seis modelos distintos, o de Santo Antônio da Platina é o UE 2010 (fotos acima).

A grande estrela no país é a urna eletrônica modelo 2020 (UE 2020), que será utilizada pela primeira vez em algumas cidades. Também estarão em funcionamento as urnas eletrônicas dos modelos UE 2015, UE 2013, UE 2011, UE 2010 e UE 2009.

Apesar de apresentarem algumas diferenças entre si, todas as versões da urna rodam com os mesmos programas, que foram integralmente desenvolvidos pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (STI/TSE) e passaram por aprimoramentos feitos a partir de contribuições da sociedade.

Além de serem submetidos às investidas dos participantes do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação (TPS), os softwares ainda são assinados digitalmente e lacrados em cerimônia pública realizada no edifício-sede do TSE, em Brasília (DF).