Centenário da Diocese de Jacarezinho é um marco para o Norte Pioneiro, diz Romanelli

Comemorações movimentam os fiéis do Norte Pioneiro

As comemorações do centenário da Diocese de Jacarezinho já estão movimentando os fiéis dos 15 santuários que integram a Rota do Rosário, principal roteiro do turismo religioso do Norte Pioneiro. Criada junto com as Dioceses de Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, pela bula Quum in Dies Numerus do Papa Pio XI, o primeiro centenário será comemorado em 10 de maio de 2026.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou que o centenário é um marco para o Norte Pioneiro e contribui para estimular o turismo religioso na região, que já é referência para o Brasil. Para ele, a programação fortalece o setor e movimenta a economia. “A Rota do Rosário é um dos principais roteiros do turismo religioso do Paraná e deve ser incentivada e divulgada para atrair cada vez mais turistas para a região”, reforça o deputado.

Ele lembra que vários investimentos estão previstos para fortalecer o turismo religioso no Norte Pioneiro. Um deles é a implantação de ciclovias em vários trechos das cidades por onde passa a Rota do Rosário.

Outro é construção de uma passarela coberta no acesso da BR-369 ao Santuário São Miguel Arcanjo, localizado em Bandeirantes, que já teve o edital de licitação publicado pelo DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná). “Uma obra de mais de R$ 6 milhões para garantir segurança e incentivar a visitação dos peregrinos”, ressalta Romanelli.

Rota do Rosário — A programação do centenário das dioceses de Jacarezinho e de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, inclui uma série de atividades para incentivar a peregrinação pelos 15 santuários que integram a Rota do Rosário nos próximos cinco anos. O objetivo do programa é renovar a fé e devoção, além de oferecer às comunidades católicas um momento para dinamizar a caminhada pastoral e missionária.

O primeiro Santuário a receber a visita dos peregrinos será o do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos, que está há quase 100 anos sob o cuidado dos Freis Capuchinhos. A peregrinação acontecerá no dia 6 de março. A igreja é responsável pela realização da Festa do Bom Jesus da Cana Verde, que anualmente atrai mais de 100 mil pessoas para a cidade do Norte Pioneiro.

Turismo Religioso — A Rota do Rosário foi criada em 2008 e é um dos roteiros do Turismo Religioso mais estruturados do Paraná. Ela recebe esse nome porque o trajeto completo, que começa em Piraí do Sul, forma exatamente um rosário. O passeio não inclui apenas as igrejas católicas, mas também divulga patrimônios culturais, históricos e arquitetônicos das regiões.

Completam o roteiro os santuários de Santa Terezinha do Menino Jesus e São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes; Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, Catedral de Nossa Senhora Imaculada Conceição e de Nossa Senhora de Guadalupe, de Jacarezinho; Nossa Senhora das Graças, de Santo Antônio da Platina; São Vicente Palloti, de Ribeirão Claro; Santo Inocêncio, de Tomazina; Diocesano do Sagrado Coração de Jesus, de Ibaiti; Divino Espírito Santo, de Ribeirão do Pinhal; Igrejinha São João Batista, de Arapoti; Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, de Jaguariaíva e Nossa Senhora das Brotas, de Piraí do Sul.

Diocese de Jacarezinho — Aos 95 anos, a Diocese de Jacarezinho está inserida numa região que abriga 450 mil habitantes, em 30 municípios. São 55 paróquias, 100 padres e três Seminários Diocesanos (Teologia, Filosofia e Propedêutico).

A Padroeira da Diocese é a Imaculada Conceição e sua jurisdição metropolitana está na Arquidiocese de Londrina e CNBB Regional Sul 2.