SAP tem mais 4 Cidadãos Honorários

Entregues neste fim de semana em Santo Antônio da Platina

Cerimônia na câmara de vereadores de Santo Antônio da Platina homenageou pessoas na tarde/noite desta sexta-feira, dia quatro, com o título de Cidadão Honorário Platinense.

Receberam a honraria o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira; o Procurador-geral de Justiça do Paraná, Gilberto Giacoia; o general da 5ª Divisão do Exército Brasileiro, Carlos José Russo Assumpção Penteado, mais alta autoridade do Exército dos estados do Paraná e Santa Catarina, e o Procurador do Ministério Público do Trabalho na região de Londrina, Heiler Ivens de Souza Natali.

O presidente do legislativo, José Jaime Paula Mineiro, dirigiu a sessão solene de forma eficiente e discreta.

Os oradores destacaram os feitos e a importância dos homenageados.

Presentes o vice-prefeito Chico da Aramon, o juiz Júlio César Michelucci Tanga, a promotora Kele Cristiane, Nelson de Camargo (presidente da Associação Comercial e Empresarial local), Net Lima, ex-vereador Valdir Domingos de Souza, Tuta Bartolomeu, entre outros.

Fotos: Vinícius Machado/Especial para o Norte Pioneiro