Aniversário de 102 anos de S. Campos

Show Nacional com Rick e Renner, inaugurações, premiação educacional e ações ambientais

A programação do 102° Aniversário da cidade de Siqueira Campos está oficialmente anunciada. Haverá diversas atrações e atividades.

No dia 19 (segunda-feira) às 14 hors, um novo espaço de atendimento da Assistência Social será inaugurado no distrito da Alemoa, na Rua Fernando Tadey. O local dispõe de várias salas com investimento em torno de R$ 24 mil.

O Departamento Social realizará suporte básico às famílias como Cadastro Único, programas sociais como o Auxílio Brasil, além de, realizar oficinas como de Violão, Capoeira e Xadrez.

Na terça, dia 20, às 14 horas, mais uma inauguração: uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde) que cobrirá todo o bairro do Santuário e das Nações na Rua Espírito Santo, 394. Ao todo, investidos cerca de R$ 5 mil em novos equipamentos, além de locação de R$ 2.200,00.

Já na quarta, dia 21, iniciam-se as programações duplas:

O Departamento de Meio Ambiente organizou várias ações de educação ambiental para o Dia da Árvore. As ações serão feitas em vários pontos da cidade, ao longo de todo o dia.

Às 19h30m, na Secretaria de Educação, prevista uma premiação de excelência educacional aos alunos e Escola Destaque da Prova Paraná 2022.

Na quinta-feira, às 14 horas, será a vez da inauguração do novo Centro Municipal de Fisioterapia, na Rua das Flores (R. Mal. Floriano Peixoto). Terá um amplo espaço e 100% de acessibilidade. Às 19h30, Culto Ecumênico em Ação de Graças na Igreja Congregacional.

No dia principal, sexta-feira , Aniversário da Cidade, começa com celebração de Missa em Ação de Graças no Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde (foto), às 9h30m.

A última das inaugurações, a Praça das Nações será entregue às 18 horas, com área para lazer de todas as idades com pista de caminhada, parquinho e monumentos.

Para encerrar, shows na Praça do Santuário, às 20 horas, vários artistas siqueirenses e logo depois, exibição de Rick e Renner (foto), previsto para as 22 horas.