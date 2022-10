Alisson Wandscheer participa do rodeio de Ribeirão do Pinhal

Deputado Estadual eleito foi Patrono do evento

O Deputado Estadual eleito Alisson Wandscheer (Pros) participou da recente Festa do Peão de Ribeirão do Pinhal (fotos).

Ele participou como Patrono do Rodeio a convide do presidente da câmara de vereadores, Eduardo Ribeiro, que também é o líder da organização da equipe de rodeio Pedro Cunha Pinto.

A organização do evento agradeceu a presença do parlamentar, que se fez presente juntamente com o coordenador político Marco Magalhães e da assessora no Norte Pioneiro, Edimeire Iel.

A posse dos deputados estaduais eleitos no dia dois de outubro acontecerá numa quarta-feira (1º de fevereiro de 2023), durante uma cerimônia no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), marcando o início da 20 ª Legislatura da história paranaense (01/02/2023-31/01/2027).