Projeto final aprovado na manhã desta sexta-feira

Na manhã desta sexta-feira, dia 23, foi aprovado pelo Prefeito Luiz Germano e o vice Paulão, o projeto do Centro Esportivo da Vila Nova (reprodução).

As arquitetas Kelly Carmo e a Arquiteta Phamela Barbosa, do Departamento de Projetos e Convênios, apresentaram o projeto final ao prefeito que deu o aval para realização (foto).

As obras já começaram e neste momento estão em fase de terraplanagem.