Romanelli viabiliza investimentos em Santa Felicidade

Meta é facilitar o acesso dos menores à prática de tênis, com aulas gratuitas

O prefeito Rafael Greca (DEM), o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o vereador Mauro Ignácio (DEM) inauguraram neste fim de semana a nova Praça Neuma Cortes Monclaro, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Romanelli anunciou também outros investimentos na região, por meio de emenda parlamentar e com recursos do Governo do Estado.

“Vamos incluir a reforma da pista de skate do Conjunto Saturno, por meio de emenda parlamentar e, junto com o vereador Mauro Ignácio, vamos buscar recursos no Estado para a construção de uma praça. Esse é o nosso compromisso com a população da região do Santa Felicidade”, disse o deputado.

Mauro Ignácio disse que a nova praça é o primeiro espaço público da regional Santa Felicidade revitalizado com recursos do governo federal, indicados pelo senador Álvaro Dias (Podemos). “Um legado de nosso trabalho na Câmara Municipal, construído a várias mãos. Esta é a primeira quadra de tênis do bairro São Braz e tenho a convicção de que nela se formarão muitos cidadãos conscientes e serão revelados atletas talentosos para o esporte brasileiro”, disse o vereador.

O novo espaço, inaugurado em homenagem ao Dia das Crianças, conta com quadra poliesportiva e mini quadras de tênis. Ainda em comemoração à data, foi realizado o plantio de mudas nativas de ipês e árvores frutíferas.

Incentivo — A praça Neuma Cortes Monclaro recebeu os investimentos como proposta para o incentivo à prática esportiva de crianças e adolescentes do bairro São Braz, na regional de Santa Felicidade.

Mauro Ignácio disse que a meta é facilitar o acesso dos menores à prática de tênis, com a oferta de aulas gratuitas. A praça ganhou uma quadra poliesportiva com alambrado, duas quadras de mini tênis e melhorias como o plantio de grama, colocação de pedrisco, calçada de asfalto e pintura dos muros.

No espaço também foram reinstalados uma academia ao ar livre e um parquinho das crianças, tudo recuperado para garantir maior segurança aos usuários. Uma nova iluminação também foi instalada na praça.

Também participaram da inauguração o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), os vereadores Nori Seto (PP) e Marcelo Fachinello (PSC), além dos secretários municipais do Esporte, Lazer e Juventude, Emilio Trautwein e da Educação, Maria Silvia Bacila e da administradora da Regional Santa Felicidade, Simone da Graça das Chagas Lima.