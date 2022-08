Governador Ratinho prestigia Olimpíadas

E Rally dos Sertões em Foz do Iguaçu

O governador Carlos Massa Ratinho Junior acompanhou nesta sexta-feira (26), no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, o penúltimo dia da 22ª Olimpíadas Especiais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Com foco na inclusão social, o evento esportivo começou na terça-feira (23) e vai até domingo (28), com a participação de 1.100 mil atletas de 30 delegações de todo o Paraná.

A competição reúne 11 modalidades, como futebol, capoeira e ginástica, entre elas. A etapa em Foz do Iguaçu classifica 120 atletas para a Olimpíada nacional, que acontece em Aracaju (SE) em dezembro deste ano.

“O Paraná é referência no cuidados às pessoas com necessidades especiais, graças a essas parcerias com as APAES. Investimos mais de R$ 430 milhões para essas escolas e essa política educacional revolucionária. Também vamos construir 14 escolas especializadas na modalidade de Educação Especial, um investimento de mais de R$ 24 milhões, atendendo municípios como Altamira do Paraná, Ariranha do Ivaí, Dois Vizinhos, Guamiranga, Nova Laranjeiras, Piên, Santa Mônica e Tunas do Paraná”, afirmou Ratinho Junior.

“No caso deste evento aqui, é a primeira vez que o Paraná sedia uma Olimpíada tão importante. É bom ver os jovens cuidando da saúde, praticando esporte, competindo, se integrando à sociedade. E, além disso, podendo conhecer uma cidade tão bonita como é Foz do Iguaçu. Isso é inclusão social, uma prioridade do nosso governo”, acrescentou.

O Governo do Estado pretende adotar a competição, integrando-a ao calendário oficial de esportes do Paraná, garantindo apoio aos atletas classificados. Outra iniciativa prevê a equiparação salarial dos professores que atendem estes estudantes.

Foz do Iguaçu foi sorteada para receber a competição ainda em 2018. O evento aconteceria em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia da Covid-19. Os melhores de cada categoria garantem uma classificação para a etapa nacional da competição.

As Olimpíadas Especiais das Apaes são promovidas pela Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) desde 1973. O objetivo é estimular a ação participativa e integrada de atletas, profissionais, dirigentes e familiares, através do esporte e do lazer em um ambiente competitivo.

RALLY DOS SERTÕES

O barulho inconfundível das quedas d’água das Cataratas do Iguaçu ganhou um dueto imponente nesta sexta: o afinado ronco dos motores da caravana do Rally dos Sertões, o maior rally do mundo em trechos cronometrados. Pela primeira vez na história a cidade sedia a largada da tradicional competição de velocidade.

O governador Ratinho Junior acompanhou nesta sexta-feira (26), no Parque Nacional do Iguaçu, o início do rally, chamado prólogo, tomada de tempo que define a ordem de largada para a primeira etapa. A fase inicial da competição, entre Foz do Iguaçu e Umuarama, começa neste sábado (27), com largada prevista para as 7 horas. A chegada é em Salinópolis (PA), no dia 10 de setembro.

“O Rally dos Sertões leva Foz do Iguaçu para o mundo. Fora as pessoas envolvidas com a competição, que tiveram a chance de conhecer a cidade, movimentando a economia. Um passo importante neste momento de retomada do turismo”, afirmou o governador.

A edição de 2022, que homenageia o Bicentenário da Independência do Brasil, também será a maior da história do Rally dos Sertões. Tradicionalmente, o Sertões tem oito dias de duração, mas a edição comemorativa de 30 anos terá praticamente o dobro de dias para os competidores cruzarem o País.

Os cerca de 300 competidores inscritos vão percorrer, em 15 dias, 7.216 quilômetros, dos quais 4.811 quilômetros são de trechos especiais, passando por oito estados das cinco regiões brasileiras.

Além de Foz do Iguaçu, Umuarama e Salinópolis, fazem parte do roteiro: Presidente Prudente (SP), Campo Grande (MS), Costa Rica (MS), Barra do Garças (MT), São Félix do Araguaia (MT), Palmas (TO), Mateiros (TO), Bom Jesus (PI), Balsas (MA), Imperatriz (MA) e Paragominas (PA).

São quatro modalidades: carros, motocicletas, quadriciclos e UTV (veículo off-road com um mínimo de dois assentos posicionados lado a lado e fechados dentro de uma estrutura de gaiola de proteção. A previsão da organização é movimentar até 3 mil pessoas, incluindo a equipe técnica, e movimentar de R$ 800 mil a R$ 1 milhão por dia nas cidades participantes.