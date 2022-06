Prosseguem JEPs neste domingo em Siqueira Campos

Voleibol, futsal, handebol, xadrez, atletismo e basquete

Iniciadas as competições da fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), no município de Siqueira Campos. Tanto as quadras, quanto as pistas e tabuleiros estão recheados de histórias de pessoas que brilham no esporte. E, no atletismo, o professor Rodrigo Bueno de Araújo e a árbitra, Pâmela Iracema Aires, têm uma trajetória inspiradora de esforço, dedicação e resistência.

Ouro nos JEPS, árbitra e recém-coroada campeã brasileira

Nesta macrorregional, as mulheres estão em peso na equipe de arbitragem do atletismo – o que demonstra que a modalidade vem dando mais espaço à participação feminina na organização e realização das provas.

E, em meio a neste time escalado, está a paratleta de Ponta Grossa, Pâmela Iracema Aires que, na semana passada, se tornou campeã brasileira nos 1.500 m rasos na Classe T13 (deficiência visual).

Pâmela iniciou no atletismo em 2011. “Comecei a treinar por questão de saúde e socialização, mas, fui evoluindo e minha primeira competição foram os JEPS de Toledo, onde me tornei campeã”. Na sequência, ela conquistou a medalha de prata nas Paralimpíadas Escolares, foi campeã nos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (Parajaps) e campeã na etapa Rio-Sul do Circuito Brasil Loterias Caixa. A paratleta ainda é campeã brasileira nos 1.500 m rasos e vice-campeã nacional nos 400 m rasos, sendo recordista paranaense nestas duas categorias.

Em 2019, ela fez o curso de arbitragem e se tornou a primeira árbitra formada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) com deficiência visual e a primeira a estar atuando na profissão, fazendo da Federação de Atletismo do Paraná a pioneira na inclusão no país. “Neste ano, tive a oportunidade de trabalhar na fase regional e nesta macrorregional, em Siqueira Campos. Me sinto muito realizada porque a deficiência não limita quem tem objetivo e força de vontade. O trabalho na arbitragem me agrega na vivência com o esporte, no conhecimento como atleta e como estudante de Educação Física”, destaca ela.

Professor, cabo da PM e vice-campeão sul-americano na marca atlética

Rodrigo Bueno de Araújo é cabo da PM e professor de Educação Física do 3º Colégio da Polícia Militar de Cornélio Procópio. A inserção dele no atletismo aconteceu em 1991 e, depois disso, veio uma carreira profissional com muitas glórias. Rodrigo competia na marcha atlética e, em seu currículo, constam nove convocações para a seleção brasileira. “Fui 10 vezes campeão paranaense, vice-campeão sul-americano e 11º colocado no Mundial em Sidney, na Austrália”, conta ele, que é recordista brasileiro desde 1996, tendo uma das melhores marcas da história do país.

Depois deste grande desempenho como atleta, Rodrigo ingressou na Polícia Militar e fundou o projeto social ‘Ouro do Olimpo do Atletismo’, que já completa 10 anos na sua cidade. “Eu saía do meu trabalho na PM e ia treinar os alunos do projeto todos os dias. Hoje, além dos estudantes que vieram comigo pelo Colégio Militar, há mais 18 alunos atletas competidores no atletismo dos JEPS que estão no Ouro do Olimpo”, descreve Araújo, cheio de orgulho por incentivar a prática do esporte em Cornélio Procópio e ser um exemplo para seus alunos.

No primeiro dia de competições na fase macrorregional de Siqueira Campos, foram iniciadas as modalidades de voleibol, futsal, handebol e xadrez, além do atletismo. Na sexta (17), as disputas no basquetebol. Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regionais de Educação e Prefeitura de Siqueira Campos.