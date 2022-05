Prefeitura licita mais reformas em espaços esportivos de Jacaré

Estádio Pedro Vilela, Ginásio de Esportes e Campo da Vila Maria receberão melhorias

A Prefeitura de Jacarezinho publicou nesta quinta-feira (dia 27) os editais para contratação de empresas para a reforma praças esportivas, entre elas o Estádio Pedro Vilela, Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira e o campo de futebol da Vila Maria.

No Pedro Vilela, serão reformados os vestiários e parte da arquibancada, e o valor aplicado será de R$ 86 mil, aproximadamente, com recursos da própria Prefeitura.

Na Vila Maria, a modernização e reforma custarão em torno de R$ 274 mil, dos quais R$ 250 mil são provenientes de emenda destinada a Jacarezinho pelo deputado federal Ênio Verri, a pedido do vereador Nilton Stein (PT).

Já no Ginásio de Esportes, serão aplicados R$ 447 mil, dos quais R$ 220 mil são referentes a recursos não utilizados na gestão passada, e R$ 227 mil em recursos próprios da Prefeitura.

Segundo o secretário de Planejamento, José Antônio Costa, a reforma do Ginásio ainda não será a ideal, mas necessitava ser concluída para que o convênio anterior fosse finalizado.