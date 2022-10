Prefeitura explica estágio de obras de parquinho em praça

Playground está dentro do prazo de execução

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, através da Secretaria de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente, fez, nesta quarta-feira, dia 26, Esclarecimento com relação a Obra do Playground na Praça Frei Cristóvão Capinzal. O texto é este:

Informamos à população Platinense que a execução da obra está dentro do prazo firmado no contrato entre o município e a empresa vencedora da licitação.

Sabemos da ansiedade de nossas crianças para utilização do espaço. Contudo, informamos que o espaço está sendo edificado com todos os cuidados para que elas possam usar sem quaisquer riscos de acidente. Pedimos compreensão, pois a obra está quase concluída, restando somente a instalação do piso de borracha que garantirá que todos não se machuquem ao brincarem.

Este município preza pelo bem-estar e segurança de todos. Estamos trabalhando para concluir a obra dentro do prazo previsto, e inaugurar até o dia 04 de novembro, liberando assim o espaço para que as crianças possam utilizar e se divertir de forma sadia e segura.