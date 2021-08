Ciclorrota inclui 3 cidades da região

Congonhinhas, Figueira e Ribeirão do Pinhal integram programa Pedala Paraná

Congonhinhas, Figueira e Ribeirão do Pinhal vão integrar o programa Pedala Paraná, lançado nesta terça-feira, dia dez, e contará inicialmente com 80 ciclorrotas no estado. O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) apoia o programa e afirma que vários projetos estão na pauta na Assembleia Legislativa e que incentivam o uso da bicicleta e o cicloturismo no Paraná.

O parlamentar é autor do projeto de lei que institui o circuito cicloturístico do Norte Pioneiro que se estende a 22 cidades da região. O deputado destaca que pedidos para implantação de ciclovias já foram formalizados junto ao DER para que os ciclistas possam trafegar com segurança nos principais roteiros turísticos do Estado.

“No Norte Pioneiro, vários ciclistas trafegam pelos municípios da região, como forma de manter a prática esportiva e garantir mais saúde física e mental. Há necessidade de implantação de ciclovias para pedalar com segurança e também programas como o Pedala Paraná, que incentiva e valoriza a atividade esportiva sobre duas rodas”, disse .

Pedal Solidário – O Pedala Paraná pretende a integração com o esporte e promoção da saúde e o turismo – setor que aquece a economia. Serão instaladas placas de sinalização e totens de atendimentos aos ciclistas, com bomba de encher pneus, ferramentas para conserto das bicicletas e mapa das rotas.

Para marcar o lançamento do programa, o governo estadual realiza dia 28 de agosto o Pedal Solidário, reunindo ciclistas de todas as regiões, para arrecadar alimentos não-perecíveis, que serão doados às famílias em situação de vulnerabilidade social. O evento também percorrerá as primeiras ciclorrotas do Paraná, incluindo as quatro do NP.

O Primeiro secretário da Alep acrescenta que, com o Pedala Paraná, vários atrativos turísticos terão ainda mais visibilidade, com a divulgação oficial das rotas pelo governo estadual. “Em parceria com o Sebrae, trabalhadores do setor do turismo serão qualificados para melhor atendimento nos restaurantes e na rede hoteleira dos municípios. Um incremento importante na formação e capacitação de mão de obra para ampliar a oferta de emprego em todo o Paraná”, disse.