Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Cuidado com as crianças

O delegado da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, Rafael Guimarães manifestou, neste domingo, dia 14, sua apreensão por conta do elevado número de casos de abusos sexuais envolvendo crianças e pré-adolescentes.

E também divulgou vídeo didático sobre o delicado tema:

Sul-Americana e Libertadores

Torcedor do Athletico-PR, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) estava preocupado com o acesso dos torcedores para acompanhar as finais da Copa Sul-Americana contra Red Bull Bragantino, dia 20, e da Libertadores da América, entre Palmeiras e Flamengo, em 27 de novembro. Os dois jogos serão disputados em Montevidéu, no Uruguai.

Ele encaminhou requerimento à ANTT e conseguiu providências para a imediata liberação do tráfego de ônibus e vans em viagens ao país vizinho. “Precisávamos liberar os ônibus e vans dos torcedores do nosso Furacão para comemorar o bicampeonato da Copa Sul-Americana”, justificou.

Civarc

O Governo do Paraná concluiu a obra de construção de um barracão no Civarc (Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Cinza), em Pinhalão. O espaço será usado pela Amucafé (Associação Mulheres do Café) para fazer a classificação eletrônica de cafés especiais produzidos na região. O Consórcio reúne também produtores de Japira, Tomazina, Jaboti, Ibaiti, Conselheiro Mairinck e Jundiaí do Sul.

Pinhalão

Também em Pinhalão foi anunciada a liberação de R$ 411,5 mil, do programa Coopera Paraná, para investimentos na Coofrunorpi (Cooperativa de Produtores de Frutas, Olericulturas e Flores do Norte Pioneiro) e outros R$ 800 mil à Aprocel (Associação de Produtores de Cafés Especiais da Lavrinha). Outra obra importante é a pavimentação de 2,2 quilômetros da Estrada da Lavrinha, com investimentos de R$ 775,8 mil.

Ibaiti

O prefeito Antonely Carvalho (Republicanos), de Ibaiti, entregou uma cozinha comunitária completa, que será utilizada para a produção de marmitas. Também foi entregue ao município um caminhão no valor de R$ 208 mil, destinado à Cooperativa Coompetir. Os dois recursos foram possíveis com apoio do Governo do Paraná.

Jaboti

Em Jaboti, foram finalizadas as obras de pavimentação da estrada do distrito de Água Branca, na zona rural. Foram investidos R$ 790,5 mil para o calçamento com pedras irregulares, numa extensão de 3,9 quilômetros. Outra obra já foi autorizada e que terá investimentos de R$ 1 milhão é para a Estrada do Neco Major. Serão 3,4 quilômetros pavimentados para facilitar o escoamento da safra, sobretudo da agricultura familiar.

Bandeirantes

O vereador Lei das Três Águas (PSB), de Bandeirantes e o Jaelson Ramalho Matta (Podemos) assinaram junto com o deputado Romanelli e o governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), convênio no valor de R$ 1,15 milhão para pavimentação com pedra irregular de cerca de 4 quilômetros da Estrada do bairro das Três Águas. Os recursos são do programa Estradas da Integração, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento.

Sertaneja

O município de Sertaneja também foi atendido pelo programa, que vai promover o calçamento de 4,4 quilômetros da estrada da Ponte Velha sobre o rio Congonhas. O prefeito Jamison Donizeti da Silva (PSD) assinou o convênio, que garante recursos de R$ 1,45 milhão para a obra, que vai incentivar a agricultura familiar e garantir segurança no transporte de moradores da área rural.

Santo Antônio da Platina

De sexta-feira, 12, até domingo, 14, Santo Antônio da Platina recebeu o programa CastraPet, do Governo do Estado. Foram esterilizados cerca de cães e gatos. As cirurgias gratuitas e, além da castração, os animais foram microchipados e os tutores também receberam medicação para o pós-operatório e a carteirinha de vacinação com orientações.

O atendimento aos animais previamente cadastrados na Prefeitura aconteceu no Tiro de Guerra (rua coronel Capucho, 1004), das 8 às 16 horas.

Assaí

O prefeito de Assaí, Michelangelo Bomtempo, o Tuti (PSD) visitou o gabinete do deputado Romanelli, na Assembleia Legislativa do Paraná. Tuti esteve acompanhado do chefe de Gabinete Paulo Moreira e da chefe do Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio, Eliandra Jaskiw. Na pauta, uma breve conversa sobre os desafios do ensino profissionalizante em Assaí e no Norte Pioneiro.

Santana do Itararé

Também o prefeito de Santana do Itararé, José de Jesus Izac (PT) fez uma visita de cortesia ao deputado Romanelli. Como sempre, acompanhado da primeira-dama Vera Rute. O vice-prefeito Joaquim do Venerando (PSL) também acompanhou a visita ao primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

Joaquim Távora

O professor Fábio Antônio Gabriel (foto principal), de Joaquim Távora, fez o lançamento dos livros “Estágio Supervisionado em Filosofia: análise a partir da percepção de licenciandos” (Editora Bagai) e “Ágora: fundamentos epistemológicos e pesquisas avançadas em educação” (Pedro e João Editores) durante o III Seminário de Pesquisa do PPEd e da XIV Jornada de Ensino de História da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná).

As duas obras podem ser acessadas gratuitamente pelo site www.fabioantoniogabriel.com. O autor é doutor em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e recebeu bolsa para doutorado pela Fundação Araucária.

Sicupira, a lenda

Ídolo da torcida rubro-negra paranaense, o maior artilheiro do Athletico, Barcímio Sicupira partiu em definitivo. Aos 77 anos, o craque que virou lenda partiu justamente no dia em que o Athletico estava em campo. E venceu!

Foram muitos anos dedicados ao futebol e um legado de 158 gols com a camisa 8. Descanse em paz, Sicupira: cidadão benemérito do Paraná!