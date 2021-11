Liberadas viagens de ônibus e vans para o Uruguai

Romanelli estava preocupado com o acesso dos torcedores brasileiros

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) confirmou nesta sexta-feira (12) que a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) liberou o tráfego de ônibus e vans em viagens ao Uruguai. Romanelli cobrou a medida da ANTT na quarta-feira (10). “Ótima notícia vinda de Brasília. O diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale, comunicou a liberação do serviço de transporte rodoviário internacional de passageiros”, disse o deputado que também solicitou o auxílio do deputado Toninho Wandscheer (Pros), coordenador da bancada do Paraná no Congresso Nacional.

Romanelli estava preocupado com o acesso dos torcedores brasileiros para acompanhar as finais da Copa Sul-Americana entre Athletico Paranaense e Red Bull Bragantino no dia 20 e da Libertadores da América, entre Palmeiras e Flamengo, em 27 de novembro.

Os dois jogos serão disputados em Montevidéu, capital do Uruguai. “Muitas empresas de fretamento estavam se queixando da impossibilidade de cadastrar a viagem no sistema da ANTT”, disse.

“Agora os torcedores do nosso Furacão podem viajar tranquilos para comemorar o bicampeonato da Copa Sul-Americana no Uruguai”, reafirmou Romanelli.