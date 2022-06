Jogos Escolares: Macrorregional já registra definições

Mais quatro modalidades coletivas e uma individual estão em disputa

A fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), em Siqueira Campos, segue em ritmo intenso com os alunos atletas do Norte Pioneiro. Nesta sexta-feira (17), foram definidos os vencedores do atletismo que participarão da fase final da maior competição escolar da América Latina. Mais quatro modalidades coletivas e uma individual estão em disputa.

Alunos atletas dos Núcleos Regionais de Educação de Ibaiti, Jacarezinho, Wenceslau Braz e Cornélio Procópio estão em Siqueira Campos participando da etapa que define os finalistas dos JEPS.

A modalidade de atletismo foi realizada em dois dias e é a primeira a ter os classificados conhecidos com a sua finalização na tarde desta sexta (17). Foram disputadas as provas de 80, 100, 150, 200, 400, 800, 1.000 e 3.000 m rasos, lançamento do dardo, salto em distância, arremesso do peso e revezamento 5×80 m.

O xadrez, que é realizado nas categorias relâmpago, rápido e convencional, o handebol e o basquetebol devem ser finalizados na tarde deste sábado (18) – dia em que iniciam as modalidades de vôlei de praia e tênis de mesa.

O voleibol, assim como o futsal, só será finalizado no último dia de competições dos JEPS, domingo (19). Pela primeira vez participando dos Jogos Escolares, o aluno atleta, Leonardo Wanderley Cardoso, de 16 anos, do Colégio Estadual Leão Schulmann (Figueira), está confiante no desempenho de sua equipe.

“É uma experiência única, não imaginava que seria assim. Não achava que a gente passaria para a macrorregional e, muito menos, de estarmos com a possibilidade de uma vaga na final”, contou Leonardo. Sua relação com o voleibol começou por causa do pai, Carlos Eduardo, que era atleta da modalidade e levou o filho para o caminho do esporte.

O aluno atleta de Figueira conta como foi a preparação para a macrorregional. “Foi difícil, pois a gente não tinha um ginásio adequado e que foi inaugurado há um mês. Então, nós treinamos na quadra da escola. A nossa expectativa é bem grande para a final, pois sabemos que há adversários bem fortes de outras regiões”, destaca Leonardo.

Todos os resultados dos JEPS em Siqueira Campos podem ser consultados aqui:

http://www.jogosescolares.pr.gov.br/modules/fase_final/fase.php?fase=61&cmbRegional=1073&TipoDoc=6.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regionais de Educação e Prefeitura de Siqueira Campos (Texto e fotos: Fernanda Pereira).

