Prefeitura inaugura ginásio de esportes em Tomazina

Enfim população pode usufruir de um local adequado

O prefeito de Tomazina, Flávio Xavier Zanrosso, inaugurou oficialmente neste final de semana, o Ginásio de Esportes Gouveião.

A inauguração da praça esportiva contou com presença do prefeito de Pinhalão Régis Siqueira, representante do governo do estado Juarez Leal Daio, chefe do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti, Leila Cândido Bomfim , vereadores da base aliada, secretários, professores e desportistas.

Zanrosso, que após a inauguração, que deu o pontapé inicial dos Jogos Escolares do Paraná falou da grande expectativa para a entrega do Gouveião para a comunidade, “é mais um sonho do tomazinense que virou realidade”.

“Depois de décadas de espera, hoje podemos dizer finalmente temos um Ginásio de Esportes, primeiramente agradeço a Deus, ao nosso ex-deputado federal João Arruda pela emenda, o vice prefeito Rodrigo Faria, a toda minha equipe pelo empenho e trabalho, aos vereadores que caminham ao lado da administração, mas principalmente ao povo da nossa cidade que pacientemente soube aguardar. A espera acabou e o sonho agora é realidade, o Gouveião está entregue”, enfatizou o chefe do executivo(Agência Criativa).