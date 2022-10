Governo autoriza novas licitações para Cambará

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU) autorizou a licitação para aquisição de bens e obras para os municípios de Honório Serpa, Santa Helena e Cambará. O valor ultrapassa R$ 900 mil.

Cambará, no Norte Pioneiro, será beneficiada com a construção de um espaço Meu Campinho (foto), conjunto de equipamentos para a prática esportiva que contará, também, com um playground. A estrutura será instalada no Conjunto Habitacional Cambará.

O valor do edital de licitação é de R$ 87.594,75, sendo R$ 60,5 mil liberados pelo Programa de Transferência Voluntária.

ESPORTE E CONVIVÊNCIA – O Meu Campinho é um dos itens mais solicitados pelas prefeituras. “Esses espaços são de enorme importância para crianças e adolescentes, estimulando a prática esportiva e oferecendo um espaço de lazer e de convivência”, afirma o secretário da SEDU, Augustinho Zucchi.

Até agosto deste ano, foram instalados ou estavam em processo de instalação 317 espaços como esse. As unidades podem ser moduladas de acordo com a necessidade de cada bairro.

Entre as opções disponíveis estão cancha de grama sintética com iluminação de LED, parquinho, bancos, pergolado e academia para a terceira idade e estacionamento.