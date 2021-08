Flávio Zanrosso inaugura parque em Tomazina(vídeo)

Investimento em lazer e esporte para a comunidade no Bairro do Sapé

O prefeito de Tomazina, Flávio Xavier Zanrosso, inaugurou no domingo, dia 15, o Parque Municipal Vereador Vergílio Sulato, no Distrito do Sapé.

A comunidade ganhou um novo espaço de lazer, que conta com parquinho para as crianças, academia ao ar livre, campo de futebol, quadra de vôlei e pista de caminhada.

Nas palavras do prefeito: “Entregamos para nossa comunidade os parques Salto Cavalcanti, Jardim Arvoredo e Trevo. Agora foi vez do Sapé, maior Distrito de Tomazina, celebrar mais essa conquista”.

Na presença de vereadores, secretários e chefes de departamentos, Zanrosso enalteceu o trabalho de toda a sua equipe, que segundo o mesmo, vem se traduzindo em benefícios para a comunidade.

Nas fotos, Rodrigo (Vice-prefeito), Derli Vereador, Flávio Zanrosso, Mané Vereador , Valdir da Foto; Wilson Sulato filho do homenageado ; Lei da Lica(ex-prefeito de Jaboti), Edvaldo e Chicão vereadores ; Sebastião da Construtora que executou a obra e Secretário Distrital Josá Rocha.