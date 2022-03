Ex-jogador Carlos Alberto Garcia será Cidadão Honorário(vídeo)

Craque do Tubarão foi um dos maiores ídolos do futebol paranaense

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira, 9, em primeiro turno, a concessão do título de Cidadão Honorário do Paraná ao ex-atleta Carlos Alberto Garcia, radicado na cidade de Londrina.

O projeto de lei, dos deputados Tercílio Turini (CDN) e Luiz Cláudio Romanelli (PSB), ressalta que Garcia é um dos maiores ídolos da história do Londrina Esporte Clube, estimado pela torcida e saudado pelos londrinenses. A proposta será votada em mais três turnos e depois segue para sanção do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

“Onde quer que esteja, Carlos Alberto Garcia sempre demonstra sua paixão pelo LEC e também pela cidade que o acolheu na década de 1970, quando chegou para jogar no Tubarão, emprestado pelo Corinthians. Pessoa bastante simpática, atenciosa e de muitos amigos, é respeitado pelo caráter e honradez”, diz a justificativa dos deputados.

Tercílio Turini e Romanelli ainda destacam que além de comunicativo, o ex-jogador está sempre à disposição para falar sobre sua carreira no Londrina, equipe que defendeu por três vezes com 89 gols marcados. “Também conhecido como o ‘Bem Amado’ por jogar beijos para torcida em suas comemorações, Garcia protagonizou momentos históricos na vida do Tubarão”.

Ídolo do Tubarão – Em 1981, Carlos Alberto Garcia marcou o gol que garantiu o título de campeão paranaense; em 1977, na lendária campanha que levou o Londrina ao quarto lugar no campeonato brasileiro, marcou sete gols e consolidou a sua condição de ídolo da torcida e da cidade. “Toda garra, emoção e vontade de vencer que marcaram sua trajetória dentro do campo, igualmente se sobressaem na relação apaixonada que Carlos Alberto Garcia mantém com o Tubarão como torcedor”, afirmam os parlamentares.

“São de arrepiar as imagens do ídolo chorando na arquibancada, após a vitória do LEC sobre o Vasco por 3 a 0 na última rodada do campeonato, no dia 28 de novembro, garantindo a permanência do clube na Série B do Brasileirão. Lágrimas de alegria e de alívio, sentimentos vindos do coração, completa expressão de quem estava agoniado e deixou aflorar o verdadeiro amor pelo Tubarão, não se importando em extravasar e chorar ao lado da torcida que comemorava o importante resultado. Foi uma declaração pública de como o Londrina é relevante na vida do ídolo”, lembram Turini e Romanelli..

Para os deputados é significativa a homenagem a Garcia com uma estátua de quase dois metros instalada no estádio Vitorino Gonçalves Dias, conhecido como VGD. “Fora do campo, chegou a presidir o clube num momento de muitas dificuldades. Também foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Londrina, comentarista de rádio e atualmente é empresário como representante de uma empresa de consórcio”.

Nascido na cidade de Flórida Paulista (SP), Carlos Alberto Garcia vive no Paraná há mais de 45 anos. “Por tudo que fez pelo Londrina Esporte Clube, pelas conquistas e pela alegria que transmitiu à torcida, pelo que representa para o futebol paranaense e por sua paixão pelo município de Londrina, o merecido título de Cidadão Honorário do Paraná é um reconhecimento e um ato de gratidão da Assembleia Legislativa do Paraná. Parabéns Garcia! O eterno “Bem Amado” do Tubarão!”, completam os deputados na justificativa do projeto.