Equipe de FMX se apresenta no Mato Grosso e Rondônia

“Joaninha” está em Campo Novo do Parecis e São Miguel do Guaporé

A J99, equipe de motocross estilo livre do experiente piloto Gilmar “Joaninha” Flores fará apresentações em dois estados diferentes neste fim de semana, dias 20 e 21 de agosto.

No sábado, agita a sétima etapa do Campeonato Mato-Grossense de Motocross, que acontece na cidade de Campo Novo do Parecis (MT). Já no domingo, encerra o Rodeio de São Miguel do Guaporé (RO). Ambos com entrada franca.

Além de Joaninha, entrará em cena o atleta Robertt Fire. Eles são especialistas na prática do backflip – giro completo com a moto para trás, além de diversas outras manobras.

A J99 tem o patrocínio da Pro Tork e apoio da Sportbay.