Empresa conclui reforma de ginásio

Prefeitura amplia investimentos em espaços

A empresa contratada Bruna Carla Bonifácio Martins – ME, de Jacarezinho, foi contratada para proceder a reforma do Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira, iniciada na gestão passada, e que deverá ser concluída em 120 dias. Esse é o prazo constante no contrato publicado na edição de terça-feira (dia 9), no Diário Oficial do Município. O valor dos serviços é de R$ 447.583,82.

Essa reforma foi possível graças a recursos destinados a Jacarezinho pelo deputado estadual Luiz Carlos Martins, ainda na gestão anterior. A empresa contratada à época realizou parte dos serviços mas desistiu do contrato, razão pela qual as obras foram interrompidas.

Ao assumir, o prefeito Marcelo Palhares (PSD) determinou as providências necessárias para denunciação do contrato, a inclusão de recursos orçamentários próprios para complementação dos valores e a realização de nova licitação, finalizada agora. “É importante salientar que essa ainda não é a reforma que o Ginásio de Esportes merece, mas tivemos que concluir o convênio iniciado na gestão passada sob pena de termos que devolver recursos. Depois de liquidado o atual convênio vamos ter condições de melhorar ainda mais aquele importante espaço de prática esportiva”, explica o prefeito.

Meu Campinho e ciclofaixas

Além da reforma do Ginásio de Esportes, a Prefeitura de Jacarezinho está procedendo a outros importantes investimentos em espaços para a prática esportiva. Exemplo disso é a construção de infraestrutura urbana (Meu Campinho), contendo campo de futebol com grama sintética e paisagismo na Rua Presidente Prudente de Moraes, no conjunto habitacional Dom Pedro Filipak.

O valor investido, de R$ 369.550,27, foi destinado ao município pelo deputado estadual Do Carmo (União Brasil). A empresa contratada por meio de licitação é a Sport Comercial Ltda. – ME, de São José dos Pinhais. O contrato para essa obra também foi publicado na terça-feira (dia 9), no Diário Oficial.

O Jardim Alves é outro bairro que terá estrutura semelhante e o município aguarda a homologação da licitação para que as obras possam ser iniciadas. Nesse caso, os recursos foram destinados ao Município pelo deputado estadual Luiz Carlos Martins (PP).

Palhares lembra que há obras em relicitação, como as ciclofaixas, outras aguardando licitação, como a reforma da Esportiva, e ainda as que estão prontas para serem iniciadas, como as melhorias no campo da Vila Maria. “Temos muito a fazer, e ainda vamos buscar muitos recursos nos próximos anos. Nossa equipe está empenhada e a população confia em nossa dedicação, que vai render bons frutos na melhoria da qualidade de vida para todos”, conclui.