Emerson Loth é favorito em disputa

Piloto pro tork é o nome do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade

Emerson Loth chega a grande final do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade como grande favorito na categoria Master. A disputa será realizada entre esta sexta-feira (10) e domingo (12), durante o Enduro Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão (SP).

O piloto Pro Tork lidera a classe principal com 11 pontos de vantagem. A expectativa é manter um ritmo forte e seguro para garantir o sexto título nacional para a Pro Tork Racing Team. “Teremos 100 pontos em jogo, é preciso ter cautela, mas estou animado”, afirma o atleta de Curitiba (PR).

A prova contará com uma largada promocional na sexta-feira, às 19h, no Centro de Eventos André Montoro. Já no sábado e no domingo os competidores largam a partir das 8h, sendo o primeiro percurso de aproximadamente 110 quilômetros de trilhas e no domingo mais 140km.

O piloto Pro Tork tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.