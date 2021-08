Deputado Cobra Repórter incentiva o ciclismo

Neste dia 19 de agosto é comemorado o Dia Estadual do Ciclista. O Deputado Cobra Repórter, entusiasta do esporte, relembra as suas ações voltadas à modalidade.

DIA ESTADUAL DO CICLISTA – Deputado Cobra Repórter relembra as suas ações voltadas ao ciclismo

“Sou um incentivador do ciclismo! Tanto que hoje, 19 de agosto, é comemorado o dia Estadual do Ciclista, uma lei de minha autoria. Meus objetivos são incentivar o uso de bicicletas pela população, melhorar as condições para a prática, realizar atividades que evidenciem a importância do uso de bicicletas, garantir segurança aos ciclistas! De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o Paraná é o segundo Estado do Brasil onde ocorrem mais mortes de ciclistas, atrás apenas de São Paulo. Segundo o levantamento, 103 ciclistas perderam a vida em acidentes no trânsito em todo o Estado em 2019”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná.

O deputado Cobra Repórter demonstra ser um incentivador da prática do ciclismo através de ações: na semana passada, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, durante sessão plenária remota, a redação final da proposta que cria o Circuito Cicloturístico Pé Vermelho. Agora, o projeto segue para sanção do governador Ratinho Junior.

O projeto de lei 549/2020 é assinado pelos deputados estaduais Cobra Repórter (PSD), Goura (PDT), Tiago Amaral (PSB) e Tercílio Turini (CDN). Pela proposição a rota será integrada por trechos e trilhas que englobam as cidades de Jataizinho, Ibiporã, Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, Tamarana e Marilândia do Sul.

“O ciclismo é um esporte que cresceu no Paraná! E a nossa proposta chega para incentivar essa prática esportiva, ajuda a fomentar o turismo, criar empregos, gerar renda. Os caminhos são as zonas rurais das cidades, onde o cicloturista se depara com belas paisagens, como cachoeiras, plantações, montanhas, entre outros atrativos”, explicou o deputado Cobra Repórter.

Confira algumas outras ações do deputado voltadas para o ciclismo:

– O deputado estadual Cobra Repórter propôs um projeto de lei que concede a Rolândia o título de “Capital Estadual do Ciclista”. Por ser uma cidade com topografia plana e por incentivar o ciclismo, tendo uma escola que treina cerca de 50 atletas para competições, Rolândia tem se destacado pelo potencial para as bicicletas. Existem ainda inúmeros grupos de pedaladas que promovem a saúde e o lazer;

-O deputado apresentou, este ano, na Assembleia Legislativa, um projeto de lei para instituir o Circuito Turístico “Caminho do Desafio das Catedrais” no Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Estado do Paraná;

-O vice-líder do Governo defende a construção da ciclovia “Pé Vermelho”, entre os municípios de Apucarana e Jataizinho.