Deputado Aliel Machado entrega emendas que totalizam R$ 400 mil

Foram pedidas pelo ex-vereador Professor Jefferson Vernier

Solicitação através do ex-vereador Professor Jé, de emenda de R$ 300 mil ao Departamento de Esportes para a reforma da quadra poliesportiva dos conjuntos Dr. Jamidas/Aparecidinho, foi confirmada em Santo Antônio da Platina. A entrega oficial aconteceu na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) com a presença do Deputado Federal Aliel Machado Bark.

O parlamentar já disponibilizou um recurso se R$ 100 mil para a mesma reforma, totalizando R$ 400 mil.

O projeto está sendo executado e fomentará a prática esportiva da comunidade.

Outra emenda de R$ 300 mil destinados ao Departamento da Indústria, Comércio e Turismo para serem aplicados nos Projetos Pedala Paraná e Rota do Rosário abrirá espaço para o Turismo Rural da cidade e também para a prática do ciclismo.

Abaixo, foto com Aline Damásio (diretora de Cultura e Esportes), Marcos Café, (Diretor Dep. de Ind. Com. e Turismo), Prof. Jé, Deputado Federal Aliel Machado, Marcos Ferreira, (Diretor Dep. de Esportes), Guara Fogaça, e Hélio (Assessor Parlamentar).