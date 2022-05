Coordenador da Casa Civil no PR ressalta a importância dos JEP’s

Investimentos realizados pelo governo estadual na área do esporte

Os municípios de Wenceslau Braz e Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro, são sedes da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEP’s). A abertura oficial das atividades aconteceu quinta-feira (26). O coordenador chefe da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, mais conhecido como Daio (fotos), comentou sobre o empenho do governo estadual para realização da competição em todo o Paraná.

Destacou a relevância que a iniciativa tem não apenas do ponto de vista esportivo, mas também na formação dos atletas como cidadãos. “Os jogos estão sendo realizados em diferentes municípios e regionais do estado. São investimentos realizados pelo governo do Paraná na área do esporte. A intenção é fazer com que os jovens se ocupem e possam desenvolver suas atividades esportivas contribuindo assim para formação deles como cidadãos, além de revelar talentos”.

Os Jogos Escolares do Paraná ainda trazem benefícios para os municípios, visto que os kits com materiais esportivos encaminhados para realização das competições são doados aos municípios após a realização do evento.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regional de Educação e Prefeitura Brazense.