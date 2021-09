Circuito Cicloturístico Pé Vermelho agora é lei

Governador Ratinho Junior sancionou lei que fomenta o turismo na região

O governador Ratinho Junior sancionou o projeto de lei que cria o Circuito Cicloturístico Pé Vermelho. A informação foi confirmada, nesta sexta-feira (03), pelo deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo e um dos autores. O projeto de lei – transformado na lei 20673 – é de autoria também dos deputados estaduais Goura (PDT), Tiago Amaral (PSB) e Tercílio Turini (CDN).

A rota será integrada por trechos e trilhas que englobam as cidades de Jataizinho, Ibiporã, Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, Tamarana e Marilândia do Sul. “O nosso objetivo é fomentar ainda mais o turismo na região e o cicloturismo tem contribuído para valorizar trilhas e comunidades rurais do norte do Estado”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Os caminhos são as zonas rurais das cidades, onde o cicloturista se depara com belas paisagens, como cachoeiras, plantações, montanhas, entre outros atrativos. “O Circuito nasceu de desbravadoras ciclistas, como a atleta Patrícia Oliveira, idealizadora do projeto”, lembrou o deputado Cobra Repórter.