Cachorrão Pro Tork Moto Show agita SP

Piloto de manobras radicais é uma das atrações neste fim de semana

O Cachorrão Pro Tork Moto Show é presença confirmada no Motor Show, que acontece neste fim de semana, dias 22 e 23 de outubro, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP). A programação no Recinto de Exposições José Rosso tem início no sábado, às 14h, e no domingo, às 9h. A entrada é franca.

Wesley Rodrigues de Oliveira é o piloto responsável pelo espetáculo, que consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motos de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas contam com efeitos especiais e ainda com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante.

Serviço:

O que: Cachorrão Pro Tork Moto Show

Quando: Neste fim de semana, dias 22 e 23

Onde: Parque de Exposição – Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

Quanto: Entrada franca