Boas expectativas no Brasileiro de Motocross 2021

Pilotos Pro Tork partem confiantes para a final do Campeonato

Os pilotos Pro Tork partem confiantes para a grande final do Campeonato Brasileiro de Motocross, que acontece entre esta sexta-feira (10) e domingo (12), no Motódromo Papaléguas, localizado na cidade de Ibirubá (RS). Eles têm chances de títulos em quatro categorias.

Kevyn de Pinho está invicto na 65cc, praticamente com as mãos na taça. Willian Guimarães lidera a MX4 e, mesmo correndo com uma fratura no dedo da mão, promete ir para cima. Já Fredy Spagnol é o quarto na MX2 e Rodrigo Taborda o terceiro na MX3, mas ainda estão no páreo.

O evento será aberto ao público, mas seguirá rígido protocolo sanitário diante da pandemia de Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscara. Para os que não puderem estar presentes, vale acompanhar a transmissão ao vivo através do canal da Confederação Brasileira de Motociclismo no YouTube.

Confira a programação das corridas*:



Sexta



11h40 – MX2 – 30min. + 2 voltas

12h35 – MX1 – 30min. + 2 voltas

13h25 – MXJR – 20min. + 2 voltas

14h20 – MX3 – 20min. + 2 voltas

15h – MX2JR – 20min. + 2 voltas

15h35 – Nacional – 15min. + 2 voltas

16h15 – Elite MX – 30min. + 2 voltas

Sábado

15h40 – MX4 – 15min. + 2 voltas

16h20 – Light Importada – 12min. + 2 voltas

17h – MX5 – 15min. + 2 voltas

20h – Intermediária 2– 12min. + 2 voltas

20h20 – Intermediária 1 – 12min. + 2 voltas

21h15 – MXF – 15min. + 2 voltas

21h45 – 65cc – 15min. + 2 voltas

22h10 – MX Elite – 15min. + 2 voltas

Domingo

11h40 – MX2 – 30 min. + 2 voltas

12h35 – MX1 – 30 min. + 2 voltas

13h25 – MXJR – 20 min. + 2 voltas

14h20 – MX3 – 20 min. + 2 voltas

15h – MX2JR – 20 min. + 2 voltas

15h35 – Nacional – 15 min. + 2 voltas

16h30 – Elite MX – 30 min. + 2 voltas

*Sujeita a alterações.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.