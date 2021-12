Avançam obras do Complexo Esportivo de Tomazina

São R$ 1,3 milhão investidos com recursos do Governo Federal através do ex-deputado federal João Arruda

O prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, iniciou esta semana vistoriando o Complexo Esportivo das Corredeiras. A obra será um marco para a Canoagem Brasileira e um legado para os amantes do esporte.

No próximo final de semana, a pista será testada em etapas Nacional e Estadual de Canoagem Slalom. “A inauguração do Complexo será em fevereiro do próximo ano. Agradeço a Deus e a todos que de alguma forma estão colaborando para a concretização desse sonho”, assinalou.

São aproximadamente R$ 1,3 milhão investidos com recursos do Governo Federal por intermédio do ex-deputado federal João Arruda.

Além disso, também está sendo finalizado o projeto Meu Campinho com mais de R$ 300 mil em investimentos através de indicação do deputado estadual Mauro Moraes e autorizados pelo Governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Na Foto: Pantera (Atoca), Argos (Presidente da Federação Paranaense de Canoagem), Leandro (Arquiteto),Rodrigo (Vice-prefeito) Delcino (Secretário de Obras) e Leodir (Representante da Construtora Alvorada).