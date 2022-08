Atrações Pro Tork se exibem em SP e RJ

Duas atrações radicais Pro Tork apresentam suas melhores manobras nos próximos dias. Leandro Sekku é uma das atrações do Shimano Fest, em São Paulo (SP), nesta sexta-feira. Já a Alto Giro Show estará no Macabu Sobre Rodas, em Conceição de Macabu (RJ), durante o fim de semana.

Sekku é atleta de wheeling bike, conhecido pelo recorde mundial de empinar bicicleta, um total de 12h01min06seg ininterruptas. Suas demonstrações terão cerca de 20 minutos, mostrando um pouco de como foi a conquista desta importante marca no ano de 2017, além de toda sua habilidade em outras acrobacias.

Já a Alto Giro Show é considerada a melhor equipe de whelling da América Latina. Seus pilotos utilizam motocicletas que vão de 50 até 1000 cilindradas para a realização de 40 manobras em aproximadamente uma hora, muitas com efeitos especiais e ainda com a participação do público.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.