Assume novo diretor de Esportes de Jacarezinho

Como vereador trabalhou no segmento no município

Luiz Carlos do Nascimento (foto) assumiu nesta semana como Diretor de Esportes do município de Jacarezinho. Ele foi vereador durante a gestão 2017-2020 e durante o seu mandato sempre realizou diversos trabalhos voltados na área esportiva.

“Assumirei esse desafio e fazer projetos que fomentem a pasta esportiva. Agradeço a confiança do prefeito Marcelo Palhares para poder realizar o melhor”, disse.

Durante o mandato de vereador ele lembrou ter destinado uma Emenda Impositiva para a compra de material esportivo (como bolas e uniformes para as escolinhas). Outro destaque foi a contratação do “Craque Neto” e a árbitra “Ana Paula de Oliveira” para a final do Campeonato Rural de Jacarezinho.

“A prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a sociedade, pois reduz a probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a formação física e psíquica além de desenvolver e melhorar tais formações”, argumentou(Texto: Marcos Junior).