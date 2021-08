Motocross: Pro Tork é líder no Paraguai

José Felipe venceu a disputa das duas principais categorias para a maior fabricante de motopeças da América Latina

A Pro Tork foi o destaque da abertura do Campeonato Paraguaio de Motocross, realizada neste fim de semana, dias 21 e 22 de agosto, em Gleba 3, na cidade de Mbaracayu, localizada no Alto Paraná. José Felipe venceu as duas principais categorias para a maior fabricante de motopeças da América Latina.

Na MX2, ele largou na ponta e não deu chances aos adversários, cruzando o arco de chegada com boa vantagem. Já a MX1 contou com um pouco mais de emoção, após o atleta sair na frente, sofreu uma queda indo para segundo, precisando buscar a liderança novamente.

O evento serviu como um treino para o piloto, que lidera o Argentino da modalidade. E neste fim de semana, dias 28 e 29, ele aproveita para manter o ritmo alinhando no gate do Brasileiro, que terá sua primeira etapa na cidade de Faxinal (PR). A competição em seu país retorna no meio de setembro.

Tigre, como é conhecido no meio off road, já foi campeão Argentino na classe MX1 em 2013, além de ter sido vice em 2017 e 2018. Seu currículo conta com outras conquistas, como um título chileno e um paraguaio, vitórias no Brasil, além de participações no Motocross das Nações, espécie de copa do mundo da modalidade.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.