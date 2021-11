Pro Tork campeã do Enduro de Regularidade

Loth garantiu o título na categoria principal, a Master

O Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade teve a final da temporada 2021 realizada neste domingo, dia 21 de novembro, junto ao tradicional Enduro Lavailama, que chegou a sua 22ª edição, com largada em Almirante Tamandaré.

Emerson Loth (foto) confirmou o favoritismo, garantindo o título na categoria principal, a Master.

A prova contou com um percurso de 150 quilômetros, com trilhas pela região metropolitana de Curitiba. Emerson, que defende a Pro Tork – maior fabricante de motopeças da América Latina, não encontrou dificuldades em completar com o melhor tempo entre os participantes.

Seu desempenho foi muito comemorado. “Feliz em chegar a esse número de títulos aqui no estado. Infelizmente, tivemos o número de provas reduzido devido a pandemia, mas as corridas que aconteceram foram muito divertidas. Obrigado a todos que me apoiaram”, disse.

Agora, o piloto foca na disputa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, no qual também lidera a classe Master. E ele não terá descanso, pois a próxima etapa acontece já neste fim de semana, dias 27 e 28, junto ao Ibitipoca Off Road, evento em Minas Gerais.

O piloto Pro Tork tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.