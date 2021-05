Termina campanha em Siqueira Campos

Em caso de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes disque 100

Neste sábado, dia 29, a campanha Maio Laranja chegou ao fim em Siqueira Campos. O encerramento foi realizado através de uma carreata, promovida pelo Conselheiros Tutelares locais.

De acordo com as informações, a ação estimulou a luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Para isso, contou com a ajuda do Departamento Social (CRAS), Conselho Tutelar, Policia Militar, Corpo de Bombeiro, representantes da Igreja Católica e Evangélica, Câmara de Vereadores, Escolas Municipais, Executivo e CMEIs (Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil).

Organizadores prestaram agradecimento a todos os envolvidos, sobretudo ao Promotor Bruno Ferreira.

