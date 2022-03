Disputa da segunda etapa da temporada termina neste domingo

A cidade paranaense de São Mateus do Sul recebe os melhores pilotos do estado para a segunda etapa da Super Copa Pro Tork Integração de Velocross. O evento termina neste domingo, dia seis de março, numa pista especialmente preparada no Parque Municipal de Exposições.

Entre os nomes confirmados, estão destaques da Pro Tork Racing Team. A maior fabricante de motopeças da América Latina acelera com Alex Júnior – VX1 e 250cc Pró, Jocimar Ferreira – Força Livre Nacional, Paulo Stedile – VX3 Especial e VX4 Especial e Marcio Lago – VX3 Nacional, VX4 Nacional, VX3 Especial e VX4 Especial.

No sábado, a programação iniciou com os primeiros treinos. Já neste domingo, os atletas retornam para o warm up , seguindo com a realização de diversas baterias ao longo do dia.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.