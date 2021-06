LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS

SIQUEIRA CAMPOS/PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

PRO TORK ÁGUA MINERAL LTDA, sob o CNPJ 08.776.824/0001-60 torna público que

recebeu do IAT, a Renovação da Licença de Operação para engarrafamento e gaseificação de

água mineral, RLO 184461-R2 com validade 25/06/2030 instalada no Sítio Monte Sinaí, , s/n,

Bairro: Palmeirinha, Siqueira Campos/PR.