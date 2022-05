“Sportbay Tombo na Lama” reúne 1.623 trilheiros no Paraná

O 14º Sportbay Tombo na Lama reuniu 1.623 trilheiros no fim de semana, dias 14 e 15 de maio, em Piên, cidade da região metropolitana de Curitiba. Pilotos de motocicletas, quadriciclos e UTVs impressionaram ao atravessarem o pórtico, rumo a trilha de 60 quilômetros pela região.

A festa patrocinada pela Pro Tork começou no sábado, com a chegada dos participantes no camping do Motódromo Eduardo Rudnick. A pista de velocross foi liberada para que eles acelerassem. O Cigano Globo da Morte também entrou em cena para agitar ainda mais o público.

No domingo, a programação seguiu com um delicioso café da manhã. Na sequência, houve a esperada largada, marcada pelo ronco alto dos motores. No retorno, eles saborearam o almoço, mais apresentações do Cigano Globo da Morte e ainda o tradicional sorteio dos prêmios.

Os felizardos da vez foram: Vinicius Gabriel Inglês, ganhador da motocicleta Honda CRF250F; Hemerson Clayton Rudnick, que faturou o valor de R$ 4 mil; e Otavio Vieira, Pedro da Silva e Edson Hornburg, que ganharam R$ 1 mil cada. Ainda foram sorteadas inscrições de encontros de outros clubes na ocasião.

Para o presidente do Tombo na Lama, Rogerio Cavalheiro, o 14º Sportbay Tombo na Lama superou as expectativas. “Após dois anos de intervalo devido a pandemia, nossa ideia era retornar de maneira modesta. Ficamos surpresos, muito felizes, com o número de participantes e por todos saírem satisfeitos. Gostaríamos de agradecer aos que compareceram, em especial a nossos patrocinadores e também aos donos de terrenos e moradores que nos ajudam a fazer essa grande festa off road. Ano que vem tem mais, aguardem”, disse.

Confira o resultado do sorteio do 14º Sportbay Tombo na Lama!

CRF250F – Vinicius Gabriel Inglês – Campo Alegre (SC)

R$ 4 mil – Hemerson Clayton Rudnick

R$ 1 mil – Otavio Vieira – Palmeira (PR)

R$ 1 mil – Pedro da Silva – São Bento do Sul (SC)

R$ 1 mil – Edson Hornburg – Corupá (SC)

Acompanhe as novidades do 14º Sportbay Tombo na Lama através do Facebook: www.facebook.com/ TomboNaLama

Sobre o Tombo na Lama: O Tombo na Lama foi fundado em 2006, reunindo 58 motos em sua primeira trilha. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente o número de participantes. Na última edição, em 2019, chegou a marca de 2.542, sendo considerado o maior do estado do Paraná.