Setembro Amarelo em Siqueira Campos

UBS disponibilizará atendimento com psicólogos e psiquiatras

Nesta quarta-feira, dia 1, a Secretaria de Saúde do município de Siqueira Campos, lançou a Campanha Setembro Amarelo, que objetiva conscientizar a população sobre o tema do suicídio, uma prática geralmente associada à depressão.

As primeiras ações da campanha (foto) foram realizadas na prefeitura com a presença do prefeito Luiz Henrique Germano, vice Paulo Cesar Leite Santos, ‘Paulão’, equipe da UBS (Unidade Básica de Saúde) Boa Vista, enfermeira Franciele Cordeiro, técnica em enfermagem Thais Gonçalves, assistentes Natielle de Carvalho e Rosane Maria da Cunha e a Diretora de Saúde, Tânia Oliveira da Silva.

A partir desta sexta feira, dia 3, a UBS (Unidade Básica de Saúde) da cidade vai disponibilizar atendimento de psicologia e psiquiatria aos pacientes necessitados(Reportagem: Agência Criativa).