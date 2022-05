Siqueira Campos tem ação para remover lixo eletrônico

Recolhida mais de uma tonelada

A prefeitura de Siqueira Campos, vinha recolhendo, desde o dia 27 de abril, lixos eletroeletrônicos como computadores, celulares, geladeiras, máquinas de lavar, fogões etc., para evitar que esses aparelhos fossem descartados inadequadamente no Meio Ambiente.

Inicialmente o Departamento de Meio Ambiente, montou um ponto de coleta no centro da cidade, para que as pessoas pudessem descartar o seu lixo. Na continuidade várias empresas, instituições e escolas, solicitaram a Chefe da Divisão de Desenvolvimento Urbano e Ambiental Adriane de Souza Godoi, (Departamento de Meio Ambiente), setor responsável pelas coletas, o recolhimento de alguns lixos eletroeletrônicos que estavam acumulados nos comércios e repartições públicas. Segundo Adriane, “cada empresa tinha até 10 vezes mais entulho eletrônico acumulado do que uma pessoa comum”.

A partir daí a ação foi realizada em conjunto com a Ong E-letro, e apoio do Rotary Club, com a arrecadação de mais de 1 tonelada de lixos eletrônicos dos mais diversos tipos e eletrodomésticos. A Ong é uma associação criada para realizar ações ambientais voltada para dar destinação correta aos lixos eletroeletrônicos na cidade de Londrina e região, onde presta serviços relevantes na preservação do Meio Ambiente. A E-letro fica responsável pela separação, reaproveitamento e destinação desses produtos para reciclar os materiais.

Adriane também disse, “que existe uma preocupação muito grande quanto ao descarte inadequado desses materiais e as consequências que as substâncias tóxicas em altas concentrações, podem causar ao Meio Ambiente e à saúde dos seres humanos. Metais pesados como o chumbo, por exemplo, contaminam o solo e os lençóis freáticos”, afirmou.

Segundo o representante da ONG “Para que ocorra uma mudança de cultura eficaz no combate ao descarte irregular, é necessário que haja sinergia entre as organizações não governamentais, o setor privado, público e a sociedade. Para fazer parte desse processo não é necessário ser um ativista, bastam apenas pequenas mudanças de hábitos parte da sociedade” (Assessoria/Prefeitura).