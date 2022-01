Santa Cecília do Pavão recebe Castrapet

Serão atendidos 101 animais nesta sexta-feira (07)

O Programa de Esterilização de Cães e Gatos vai atender 101 animais em Santa Cecília do Pavão, no Norte do Estado. A ação nesta sexta-feira, 7, foi confirmada pelo deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB). Serão aplicados R$ 25 mil para garantir o controle de zoonoses na cidade e a saúde dos animais de pequeno porte.



“É um programa que atende os tutores de animais que não tenham condições de arcar com os custos de procedimentos para esterilização”, explica Romanelli.



O prefeito Edimar Santos (PTB) acrescenta que o programa evita a reprodução e o abandono dos pets nas ruas da cidade.



O Castrapet chegará a mais 12 municípios ainda em janeiro. É a conclusão da segunda fase do programa, que já realizou o procedimento sem custo em mais de 30 mil animais, de 60 cidades paranaenses.

Na ação da Secretária Estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, os recursos são disponibilizados por meio de emendas parlamentares.