Sepultado corpo de jovem morto em Andirá

Bandeirantense estava sozinho num Hyundai modelo Hb 20 que capotou na PR-092

Naian Piccioni Xavier (fotos), de 25 anos anos, perdeu a vida às 4h25m deste domingo, dia 29, no KM 379 da PR-092, após ser arremessado durante capotamento em Andirá.

O jovem perdeu o controle do Hyundai modelo Hb 20 (placas de Bandeirantes) próximo da Cooperativa Integrada quando viajava no sentido de Itambaracá.

O óbito do empreendedor do ramo de confeitaria foi no local. Era solteiro e não tinha filhos.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência. O corpo foi velado na Capela Mortuária do Asilo São Vicente de Paulo entre seis e dez horas desta segunda-feira, dia 30, com sepultamento em seguida no cemitério municipal bandeirantense.