Rafa Espíndola mantém 100% no Rally Baja em SP

Rafa Espíndola segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro de Rally Baja. O piloto Pro Tork acaba de vencer as terceira e quarta etapas, realizadas neste fim de semana, 14 e 15 de maio, durante o Rally Rota Sudeste, na cidade de São Manuel (SP).

Cada dia de prova contou com um percurso de aproximadamente 200 quilômetros, com largada e chegada no Recinto Mario Covas. No sábado o calor e a poeira marcaram o evento, enquanto que no domingo foi a lama que predominou após a chuva da noite.

O catarinense comemorou o bom desempenho na categoria Brasil. “Fiquei muito feliz, inclusive por conseguir ser o quinto na classificação geral. De volta a Brusque, retomo o treinamento focado na próxima, que acontece no mês de junho, no estado de São Paulo”, afirma.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.