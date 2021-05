Quatro cidades do NP imunizaram pessoas de 60 anos

Cornélio Procópio, Jaboti, Japira e Santana do Itararé

Em ritmo acelerado no processo de aplicação da vacina contra a Covid-19, 63 municípios do Paraná já começaram a imunizar pessoas com 60 anos. O número corresponde a 15,7% das cidades do Estado, conjunto espalhado por 18 das 22 regionais que compõe o sistema público de saúde paranaense.

No Norte Pioneiro na 18ª RS de Cornélio Procópio só os procopenses já conseguiram e na 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho três chegaram a esse ponto: Jaboti, Japira e Santana do Itararé.

“Aqui no Paraná pedimos para que a vacinação ocorra durante todos os dias da semana. Com o Corujão da Vacinação, queremos que as aplicações se estendam também durante a noite. A estratégia tem surtido efeito. A intenção é abranger o maior número de pessoas possível em um curto espaço de tempo”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“Muitos municípios entenderam o nosso pedido e estão dando cada vez mais agilidade ao processo de proteção contra a Covid-19. O propósito do nosso Plano de Vacinação é fazer a vacina chegar até o braço das pessoas o mais rápido possível”, acrescentou.

Confira a lista das cidades que já começaram a vacinar pessoas de 60 anos

1ª RS – Paranaguá – Paranaguá, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba

2ª RS – Metropolitana – Cerro Azul

3ª RS – Ponta Grossa – Jaguariaíva (começa nesta quinta-feira, 29)

4ª RS – Irati – Nenhum município

5ª RS – Guarapuava – Nenhum município

6ª RS – União da Vitória – Antônio Olinto

7ª RS – Pato Branco – Saudade do Iguaçu

8ª RS – Francisco Beltrão – Ampére, Barracão, Bela Vista da Caroba, Cruzeiro do Iguaçu, Pinhal de São Bento, Santa Izabel d’Oeste e Verê

9ª RS – Foz do Iguaçu – Itaipulândia, Matelândia e Ramilândia

10ª RS – Cascavel – Iracema, Diamante, Corbélia, Lindoeste e Espigão

11ª RS – Campo Mourão – Barbosa Ferraz, Quarto Centenário e Rancho Alegre d’Oeste

12ª RS – Umuarama – Nenhum município

13ª RS – Cianorte – Cidade Gaúcha, Guaporema e Tuneiras do Oeste

14ª RS – Paranavaí – Alto Paraná, Amaporã, Diamante do Norte, Guairacá, Jardim Olinda, Loanda, Nova Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Paranapoema, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz do Monte Castelo, Santo Antônio do Caiuá e São Pedro do Paraná.

15ª RS – Maringá – Nossa Senhora das Graças

16ª RS – Apucarana – Califórnia, Faxinal, Grandes Rios, Mauá da Serra e Rio Bom

17ª RS – Londrina – Miraselva e Pitangueiras

18ª RS – Cornélio Procópio – Cornélio Procópio

19ª RS – Jacarezinho – Jaboti, Japira e Santana do Itararé.